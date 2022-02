Andersen Global stipula un contratto di collaborazione con uno studio legale del Bahrein

Andersen Global continua ad ampliare la portata della propria piattaforma mediorientale potendosi avvalere della collaborazione dello studio Almoayed Chambers Consultancy nel Bahrein.

Almoayed Chambers Consultancy è uno studio legale specializzato in contratti aziendali commerciali, investimenti (fusioni e acquisizioni e joint-venture), diritto del lavoro, diritto immobiliare e consulenza legale in tutte le branche del diritto bahreinita. Lo studio fornisce servizi legali a multinazionali e imprese locali, istituti, investitori e privati con un elevato patrimonio netto.

“La collaborazione con Andersen Global dimostra il nostro impegno volto all’offerta di soluzioni transfrontaliere complete e integrate” ha dichiarato la presidentessa Maria Liasides. “Ci permetterà di espandere le nostre capacità e risorse in risposta alle questioni emergenti di portata sempre più ampia e di natura sempre più complessa consentendoci di soddisfare le esigenze locali e multi-giurisdizionali dei nostri clienti.”

Mark Vorsatz (in foto), Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Almoayed Chambers Consultancy è cresciuta consolidando la propria reputazione nel mercato. Le sue vaste competenze diversificate non mancheranno di rivelarsi preziose per il nostro team in questa regione. L’instaurazione di una collaborazione con questo studio, le cui competenze andranno ad integrare quelle dello studio bahreinito con cui già collaboriamo, si tradurrà in una copertura sinergica per i clienti operanti nel Paese e nella regione.”