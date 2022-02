Il giornalista poliglotta da Kiev: racconta la crisi in 6 lingue diverse

Nonostante i timori della guerra, la dimostrazione di bravura e genialità del giornalista Philp Crowther ha attirato le attenzioni positive internazionali.



Il giornalista infatti, da Kiev, ha riportato le dinamiche della crisi Ucraina-Russia in ben sei lingue diverse, passando dall’inglese al tedesco, poi al francese, spagnolo, portoghese e lussemburghese, raccontando gli ultimi sviluppi in Ucraina.



Grandi apprezzamenti anche dai colleghi per il giornalista, “Fantastico, supermeraviglioso, grandissimo l’inviato poliglotta di Ap in Ucraina”, scrive su Twitter la giornalista Jeanne Perego del 42enne giornalista dell’Associated Press a Kiev e delle sue corrispondenze poliglotte.

Crowther, nato in Lussemburgo da padre britannico e madre tedesca, è stato anche corrispondente dalla Casa Bianca per France24. Lo spagnolo e il portoghese li ha imparati all’università, al King’s College di Londra, dove si è laureato in Studi Ispanici.