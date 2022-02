Omicron e viaggi: i consigli di Travelner su come trovare la miglior assicurazione viaggi online

La pandemia, in generale, e la diffusione della variante Omicron, di recente, hanno generato una maggior consapevolezza rispetto alle assicurazioni viaggi. la domanda che i turisti di tutto il mondo si pongono con maggior frequenza è sicuramente “Cosa succede se mi ammalo di COVID durante una vacanza?”. In realtà, la risposta è molto semplice: “C’è l’assicurazione”.

Molte compagnie di assicurazioni viaggi ora offrono pacchetti comprensivi di copertura medica in caso di COVID-19. Ma sarebbero adatti ai viaggiatori alla luce della nuova variante Omicron, o di qualsiasi altra variante che potrebbe potenzialmente presentarsi? E come trovare la miglior assicurazione viaggi online tra le numerose opzioni disponibili? Basta seguire questi consigli degli esperti di Travelner, agenzia viaggi d’eccellenza, per trovare l’assicurazione viaggi online che offre una protezione totale per voi e i vostri cari quando siete all’estero.

Come trovare un operatore credibile per la vostra assicurazione viaggi online

Sicuramente è essenziale verificare la credibilità dell’assicuratore prima di eseguire ulteriori transazioni, perché l’impatto sui benefit sarà diretto. “Il modo migliore per controllare a fondo il proprio assicuratore è esaminare la sua licenza nazionale, la gestione dei risarcimenti danni e i reclami. E non abbiate timore di chiedergli in che modo si occupa delle richieste di risarcimenti e la modalità di determinazione della loro liquidazione”, afferma Tyler Wong, di Travelner. Sono domande che vi aiuteranno a scegliere quale compagnia assicurativa è in grado di supportarvi per ottenere l’assicurazione viaggi online e aiutarvi in caso di emergenza.

Non dimenticate di verificare termini e condizioni del vostro assicuratore, per essere certi che la procedura sia trasparente e affidabile. La solidità finanziaria di una compagnia assicurativa rappresenta una prova valida della sua capacità di garantire i vostri benefit in caso di qualsiasi incidente. Travelner è orgogliosa di essere un partner strategico di Trawick Insurance, consigliato da Forbes come una delle miglior assicurazione viaggi online; possiamo quindi garantire che i viaggiatori possono vivere la vacanza appieno, quando viaggiano con noi.

Confrontate piani, prezzi e benefit dei pacchetti economici di assicurazione viaggi online

La maggior parte dei pacchetti assicurativi proposti per i viaggi include le spese mediche dovute al COVID-19, mentre alcune formule potrebbero escluderle. Gli esperti di Travelner consigliano quindi ai clienti di leggere attentamente le polizze e di prestare attenzione a quelle che escludono le pandemie. Travelner attualmente propone un pacchetto che copre le spese mediche per COVID-19, SARS-CoV-2 e qualsiasi mutazione o variante di SARS-CoV-2.

Nella maggior parte dei casi, i piani assicurativi con benefit medici attualmente trattano il COVID al pari delle altre malattie; quindi, quando confrontate i prezzi per trovare la miglior assicurazione viaggi online, verificate di prendere in considerazione pacchetti con gli stessi piani e benefit. Ricordate che un’assicurazione viaggi online economica non è necessariamente la miglior opzione per la vostra permanenza all’estero. In particolare, ricordate che per richiedere un indennizzo dovete aver stipulato l’assicurazione viaggi prima di ammalarvi, perché l’assicurazione è stata ideata per gli imprevisti.

Controllate la procedura di richiesta indennizzi dell’assicuratore viaggi

Spesso si trascura l’importanza della trasparenza della procedura di richiesta indennizzi, mentre in realtà si tratta di uno dei fattori determinanti che fanno la differenza tra una compagnia assicurativa ordinaria e quella con la miglior assicurazione viaggi online. Una procedura ideale dovrebbe essere trasparente e accompagnare totalmente il cliente, in modo da sapere chi contattare, e con quale modalità, per richiedere un indennizzo assicurativo.

Con l’assicurazione di Travelner, i viaggiatori hanno la certezza che la procedura di richiesta indennizzi sarà accompagnata da istruzioni chiare e che tutti i relativi moduli saranno facilmente reperibili sul sito web di Travelner. Con il nostro pacchetto assicurativo potete dimenticare le noiose procedure per proteggervi completamente dalla pandemia, insieme alla vostra famiglia, durante i viaggi all’estero.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.