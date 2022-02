Airbnb, accordo con gli Emirati Arabi per promuovere le case vacanza

Airbnb, società che gestisce il noto portale online per gli affitti di case a breve termine, ha firmato un accordo con il dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) al fine di sviluppare il mercato delle case vacanza nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

A darne notizia è l’agenzia Zawya, precisando che in base all’accordo il Dct Abu Dhabi avrà accesso a una nuova piattaforma basata sui dati di Airbnb chiamata “City Portal”, che collega l’azienda con i governi e gli enti turistici. Lo strumento online si propone di fornire informazioni sul mercato locale degli annunci di case vacanza. Airbnb dovrebbe lanciare una pagina di hosting dedicata sulla piattaforma per aiutare gli host di alloggi a comprendere e seguire le regole locali per l’affitto di case vacanze. All’inizio di quest’anno, l’ente per la cultura e il turismo di Abu Dhabi ha esortato i proprietari di case vacanza a registrarsi presso il sistema di licenze online dell’emirato come parte degli sforzi per regolamentare il mercato e promuovere l’industria del turismo.