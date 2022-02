Treno Frecciarossa Milano-Parigi: impennata di prenotazioni, entro giugno nuove corse per l’Alta velocità

Anche per il prossimo weekend la richiesta si conferma alta: 9 sedili su 10 sono già prenotati. Merito anche dei prezzi scontati con cui Trenitalia ha voluto promuovere la novità. A dicembre i passeggeri sono riusciti ad aggiudicarsi ticket per soli 29 euro, tariffa che ora viene replicata per alcune corse dal concorrente Tgv. In questi due mesi il costo medio per un posto in classe standard sulla Freccia è stato di 51 euro. «I primi risultati sono incoraggianti — dice Roberto Rinaudo, presidente di Trenitalia Francia —. C’era una effettiva esigenza di un’offerta complementare». Buona parte dei passeggeri decide all’ultimo di salire a bordo del treno per raggiungere la Francia o per arrivare in Italia. Secondo l’azienda di trasporti, circa il 40 per cento degli acquisti avviene nella settimana precedente al viaggio. Una volta in carrozza, poi, quasi tutti si connettono alla rete wi-fi e un terzo dei clienti accede al «Portale Frecce» per leggere i giornali, ascoltare musica o ingannare il tempo con i videogame.

L’impatto del nuovo servizio si vede anche dai dati di Trainline, piattaforma che confronta le tariffe e vende i biglietti dei diversi operatori ferroviari. Dal 18 dicembre sul portale le prenotazioni per la tratta Parigi-Milano, in entrambe le direzioni, sono cresciute del 216 per cento. «L’importante aumento di acquisto di biglietti in così poco tempo dimostra come i viaggi in treno stiano acquisendo popolarità anche sulle tratte a lunga percorrenza» dice Andrea Saviane, responsabile per l’Italia di Trainline. Chi vuole raggiungere Milano nella metà dei casi pianifica una permanenza che dura da una a tre notti. Nel caso di trasferte a Parigi, invece, la quota di soggiorni brevi sale. La capitale francese è la destinazione maggiormente cliccata, seguita da Milano, Lione e Torino. Se invece si stila una classifica delle tratte più ambite, balza in testa la Parigi-Lione. Al secondo posto il viaggio completo, al terzo la corsa Lione-Parigi. Visto il successo, entro giugno Trenitalia intende aggiungere altre sei corse tra le due città francesi.

Sara Bettoni, corriere.it