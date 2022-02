Seoul Viosys deposita una causa di brevetto che cerca di bloccare le vendite di prodotti a LED UV in Europa

Seoul Viosys, filiale di Seoul Semiconductor Co., Ltd., ha annunciato di aver intentato una causa per violazione di brevetto presso la Corte distrettuale dell’Aia nei Paesi Bassi, cercando di bloccare i prodotti LED UV nei Paesi europei.

Questo contenzioso è nato da una precedente causa di brevetto presentata da Seoul Viosys contro il gruppo FNAC Darty, in Francia nel settembre 2021. A quell’epoca, il Tribunale Giudiziario di Parigi aveva ordinato la perquisizione e il sequestro delle prove di una sospetta infrazione contro il Gruppo FNAC Darty. Sulla base di quel sequestro, Seoul Viosys ha appreso che i prodotti LED UV accusati vengono importati e distribuiti dai Paesi Bassi. Per prevenire l’ulteriore distribuzione dei prodotti in violazione nei Paesi europei, Seoul Viosys ha intentato una causa per violazione di brevetto contro FTHMM International B.V..

Seoul Viosys e SETi, un pioniere dei LED UV con sede negli Stati Uniti, hanno co-sviluppato e prodotto in massa il primo LED UV al mondo che emette luce UV con tecnologia ottica a semiconduttore. Questo ha portato a un enorme incremento delle vendite nel settore dei LED UV, con Seoul Viosys come primo produttore di tali LED. Con l’espansione del mercato, è aumentato il numero di vendite di prodotti che violano la legge. Come risultato, Seoul Viosys ha dovuto espandere la sua applicazione e intraprendere azioni legali per proteggere la sua proprietà intellettuale in Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti ed Europa. Seoul Viosys ha vinto tutte e trenta le cause che ha portato avanti negli ultimi tre anni in sei Paesi diversi, compreso il successo nel perseguimento di un’ingiunzione permanente contro le vendite di prodotti contraffatti in uno di questi casi.

Youngjoo Lee, CEO di Seoul Viosys, ha osservato: “Basandosi sul suo spirito fondatore di innovazione e miglioramento, i LED UV di Seoul continueranno a guidare il mondo nei prodotti per la pulizia dell’aria e dell’acqua, così come la sterilizzazione contro contaminanti pericolosi come il coronavirus. Seoul non solo ha aumentato la capacità di tali prodotti di cinque volte, ma lo ha fatto producendo prodotti a prezzi significativamente più bassi”. Lee ha inoltre sottolineato: “Seoul Viosys, SETi e Nitride Semiconductors Co., Ltd., il suo partner strategico in Giappone, hanno sviluppato, posseduto e prodotto in massa questa tecnologia per molti anni. Nessun altro può sviluppare la tecnologia UV LED a semiconduttore ottico senza utilizzare i nostri brevetti fondamentali. Quando la proprietà intellettuale viene rispettata, il mercato offrirà opportunità eque a tutti, compresi i giovani imprenditori e le piccole e medie imprese di tutto il mondo”.