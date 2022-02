Zeiss chiude l’anno fiscale 2020/2021 con risultati record

Il fatturato del Gruppo ha raggiunto il livello più alto in 175 anni di storia con un fatturato di 7,5 miliardi di euro (+20% rispetto all’anno precedente)

Tutte le divisioni del gruppo ZEISS hanno ottenuto una crescita a doppia cifra

Circa il 13% del fatturato è stato reinvestito in Ricerca e Sviluppo

Il numero dei collaboratori è aumentato del 10%, arrivando a superare le 35.000 unità

Il 12% dei dipendenti operano nell’R&D

600 nuovi brevetti (su un totale di oltre 10.000) depositati solo nell’ultimo anno

Il Gruppo ZEISS chiude l’anno fiscale 2020/2021 con una nota eccellente: il fatturato è cresciuto del 20% arrivando a 7,5 miliardi di euro (+ 20% vs anno precedente: 6,3 miliardi). Anche l’EBIT, il risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari, ha raggiunto un nuovo record,attestandosi a circa 1,5 miliardi di euro (anno precedente: 922 milioni), con un margine del 20%. Gli ordini in entrata sono passati dai 6,81 miliardi di euro dell’anno precedente, a 8,97 miliardi di euro quest’anno

“Il 2021 è stato un anno davvero eccezionale per ZEISS. 175 anni fa, Carl Zeiss ha gettato le basi di un’azienda che è cresciuta fino a diventare leader tecnologico in tutti i settori in cui opera, andando ogni giorno oltre i limiti di ciò che fino a ieri sembrava impossibile. È davvero una grande soddisfazione per noi registrare un nuovo record proprio nell’anno del nostro anniversario”, ha detto Karl Lamprecht, Presidente e CEO di ZEISS. “Anche se dobbiamo ancora migliorare in alcune aree, la crescita a doppia cifra in tutti e quattro i segmenti ZEISS dimostra che siamo sulla giusta strada, grazie al nostro portafoglio equilibrato e alla Strategia a lungo termine del Gruppo ZEISS. Possiamo contare su più di 35.000 collaboratori e su un’elevata capacità di innovazione, ma anche su segmenti perfettamente allineati e sul contributo di tutte le nazioni che partecipano alla crescita.”



* fine del periodo contabile: 30 settembre 2021

Tutti i quattro segmenti ZEISS sono cresciuti in modo eccellente durante il precedente anno fiscale.

Il segmento Semiconductor Manufacturing Technology ha raggiunto un altro risultato da record nell’ultimo anno. C’è stata una consistente domanda dell’innovativa litografia extreme ultraviolet (EUV) e della litografia deep ultraviolet (DUV). I chip prodotti usando la tecnologia EUV sono sempre di più utilizzati negli smartphone di ultima generazione. La prossima generazione EUV, la High-NA EUV, permetterà la produzione di chip ancora più performanti ed energeticamente efficienti ad un costo più contenuto.

Il segmento Industrial Quality & Research ha beneficiato della stabilizzazione del mercato. Il business della microscopia ha continuato a svilupparsi e ha raggiunto una crescita a doppia cifra. La maggior domanda è venuta dalle scienze biologiche e dall’elettronica.

Il segmento Medical Technology ha registrato un considerevole aumento del suo fatturato, questo nonostante una situazione molto complessa nella catena di approvvigionamento. Il segmento ha beneficiato di una forte crescita delle entrate ricorrenti, come i materiali di consumo, gli impianti e i servizi di oftalmologia. Anche le vendite nel campo della microchirurgia sono risalite. Alla fine dell’anno fiscale sono state presentate alcune innovazioni nella chirurgia laser rifrangente della cataratta e nella digitalizzazione.

Il segmento Consumer Markets, di cui fa parte la divisione Vision Care, ha registrato un’ottima crescita: grazie alle innovazioni relative alle lenti a marchio ZEISS, ai servizi digitali offerti ai clienti Partner e all’aumento del potere d’acquisto nei Paesi emergenti, il fatturato ha registrato un record assoluto. Le condizioni della logistica e l’affidabilità delle consegne invece rimarranno ancora sfidanti.

“Anche in Italia, nonostante il momento storico, siamo riusciti a focalizzarci, in tutti i settori in cui operiamo, sull’elemento fondamentale che storicamente contraddistingue il gruppo ZEISS: l’innovazione. Credo che questo abbia davvero fatto la differenza: in una fase così cruciale del mercato, in ripresa ma ancora impattato fortemente dalla pandemia globale, investire in ricerca e sviluppo e nel lancio di nuove soluzioni in linea con le esigenze dei settori in cui operiamo si è dimostrata una strategia efficace, che i nostri clienti hanno dimostrato di apprezzare, consentendoci di raggiungere anche sul mercato italiano il miglior risultato di sempre” afferma Michele D’Adamo, Amministratore Delegato del gruppo ZEISS in Italia.

Previsioni per il 2022

ZEISS sta monitorando da vicino l’incertezza creata dalla pandemia COVID-19 e i rischi derivanti dai colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, la strategia di ZEISS è allineata ai megatrend a lungo termine come la digitalizzazione, il cambiamento demografico e le nuove tendenze della mobilità. Gli ottimi risultati ottenuti nell’anno fiscale 2020/2021 dimostrano che tutti i segmenti ZEISS sono in grado di mantenere in modo sostenibile le loro traiettorie di crescita di successo. ZEISS guarda ottimisticamente al futuro, con prevedendo una crescita del fatturato anche per l’anno fiscale 2021/22.