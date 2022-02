Tra le varie città italiane, Napoli è risultata la prima nella selezione di un bando Pnrr sui trasporti.

La città infatti opera nel campo dei trasporti portando avanti una mobilità sostenibile e rivolta all’innovazione tecnologica.



Per incrementare lo sviluppo della mobilità, è previsto lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per creare le piattaforme tecnologiche, e 800mila euro per operare lo sviluppo tecnologico delle aziende di trasporto attive nella città.