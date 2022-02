Iliad, offerta per Vodafone Italia: i francesi puntano al 100%

«Confermo che Iliad ha fatto un’offerta a Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia». Ha dirlo è stato l’amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud. Intanto, in Borsa il titolo Vodafone, dopo aver registrato una fiammata, è tornato in negativo e cede lo 0,61% a 136,55 sterline. Vengono così confermati i rumors dei giorni scorsi, quando l’agenzia Reuters, per prima, aveva battuto l’indiscrezione su una possibile unione dei due gruppi delle Tlc.

L’unione darebbe vita a un gigante delle Tlc

Sempre secondo Reuters, in caso di successo, l’intesa creerebbe una potenza di telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro. Altre indiscrezioni hanno svelato che sarebbe stato Xavier Niel, patron del gruppo francese Iliad, a portare al cda del gruppo inglese un’offerta per i telefoni italiani (mobile e connettività a banda larga domestica e per imprese).

Sarebbe la fine della competizione

Tutto questo accade nei giorni in cui Tiscali è convolata a nozze con Linkem. L’accordo tra i due gruppi delle Tlc porrebbe fine alla competizione tra le parti, soprattutto con il recente arrivo di Iliad nel settore della banda larga.

