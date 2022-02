L’Oncode Institute e ArgoBio presentano Laigo Bio

L’obiettivo della collaborazione è la creazione di un’azienda focalizzata sullo sviluppo di un nuovo approccio biologico per il trattamento dei tumori e delle patologie neurologiche.



Argobio e l’Oncode Institute supporteranno lo sviluppo di Laigo Bio fino a un finanziamento di serie A.



ArgoBio e l’Oncode Institute annunciano la collaborazione con Madelon Maurice, Oncode Investigator, ricercatrice e responsabile del team presso UMC Utrecht, per il lancio di una nuova azienda specializzata nel comparto emergente della degradazione proteica, Laigo Bio, che si è anche garantita finanziamenti da Oncode Bridge Fund e da ArgoBio per l’ulteriore sviluppo della sua pipeline proprietaria di immunoterapie mirate SureTACsR.