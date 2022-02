ANIA Academy lancia la seconda edizione del Master in “Gestione assicurativa”

Il 22 febbraio sarà l’ultimo giorno per iscriversi al Master di II livello in “Gestione assicurativa: innovazione, sostenibilità e scenari internazionali”, organizzato dall’ANIA (nella foto, la presidente Maria Bianca Farina) in collaborazione con CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il corso rientra nell’ambito dei progetti realizzati da ANIA Academy, il programma di iniziative dell’Associazione che coinvolge Imprese, Istituzioni e mondo accademico per promuovere l’innovazione, la formazione e la cultura assicurativa.

Il Master in “Gestione assicurativa”, giunto alla seconda edizione, vuole formare i futuri manager del mondo assicurativo, fornendo loro competenza specifica, esperienza, dati e strumenti per comprendere e gestire al meglio le sfide del mercato.

Un progetto che favorisce l’incontro tra il mondo imprenditoriale e quello accademico, consentendo agli studenti di confrontarsi direttamente con gli esperti del settore per poter sviluppare nuove soluzioni di protezione a beneficio del Paese.

Le lezioni inizieranno nel mese di marzo e avranno una durata annuale. Per maggiori informazioni:https://ania.it/web/ania/-/master-in-gestione-assicurativa