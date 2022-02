Crescono le imprese in Romagna

Crescono le imprese giovanili in Romagna, tra Forlì-Cesena e Rimini, – + 3% annuo – con un trend superiore sia all’incremento regionale sia alla stabilità nazionale. E’ quanto emerge dai dati Infocamere-Movimprese, a fine 2021. Nell’anno si è finalmente interrotto un periodo decennale contraddistinto da continue diminuzioni. Le imprese giovanili aumentano nella maggior parte dei principali settori: costruzioni, agricoltura, manifatturiero, attività professionali, scientifiche e tecniche e Servizi alle imprese; calano, invece, nel commercio, nell’alloggio e ristorazione e nei Servizi alle persone. In evidenza, inoltre, la crescita delle società di capitale. “Nel 2021 si è finalmente interrotto un periodo decennale contraddistinto da continue diminuzioni annue delle imprese giovanili. Questa crescita è molto positiva perché i giovani, per motivi anagrafici, di indole e formazione, sono in grado di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese, promuovere la creatività e sviluppare nuove idee e progetti imprenditoriali innovativi, accelerando lo sviluppo del Paese e la trasformazione digitale”, dichiara Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna.