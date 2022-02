Isabella Falautano entra in CDP

Novità in CDP. Arriva Isabella Falautano, nella foto, che entra nel team di Marco Santarelli, Responsabile della Direzione Affari Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità. Isabella Falautano sarà responsabile della Sostenibilità. La professionista è stata in Illimity, come Head of Communication

& Stakeholder Engagement. Passaporto italiano e austriaco, ha nella vocazione internazionale e nel dialogo tra mondi diversi il filo rosso della sua carriera professionale e personale. Laureata alla Sapienza in Scienze Politiche, e con un Master in Sviluppo Internazionale, si muove tra Istituto Affari Internazionali, World Bank e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi approdare ad una lunga carriera nel settore privato. Prima Banca Monte dei Paschi di Siena, poi AXA per oltre un decennio: qui arriva a ricoprire il ruolo di direttore esecutivo, avendo sviluppato in modalità start up l’area e il team comunicazione, CSR e relazioni istituzionali. É tra le top 100 digital women di Startupitalia e nel listing di 100esperte.it. Isabella è sposata con Sergio e mamma del piccolo Nathakon.