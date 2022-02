i2c pubblica la prima relazione nel suo genere sui programmi di carte di pagamento in criptovaluta

Il leader del settore condivide gli insight su milioni di carte di pagamento in criptovaluta emesse in 40 Paesi

12c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna la pubblicazione di una relazione, la prima del genere, sulle carte di pagamento in criptovaluta; una delle categorie di carte di pagamento in più rapida crescita a livello mondiale. Nella relazione si sono analizzati i dati relativi a conti e operazioni effettuate nell’ambito di oltre 4.000 programmi di carte, sia tradizionali che in criptovaluta, in 40 Paesi e tre continenti diversi.

Con oltre cinque milioni di carte di pagamento in criptovaluta attive sulla propria piattaforma globale, i2c è il partner preferenziale a livello mondiale per l’emissione e l’elaborazione di transazioni effettuate tramite carte di pagamento in criptovaluta.

La relazione in oggetto si distingue da molte altre indagini di mercato condotte nel campo delle criptovalute per il fatto che l’analisi è basata sul comportamento effettivo (dati transazionali) e su dati demografici verificati piuttosto che sulle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti. Tra i punti focali della relazione sono i risultati emersi che sembrano smentire alcune convinzioni diffuse in merito agli utenti di criptovalute confermando la natura globale e transfrontaliera dei vantaggi associati a questa tecnologia:

Il 45% dei titolari di carte di pagamento in criptovaluta ha più di 35 anni

Il volume delle operazioni effettuate nell’ambito dei programmi di carte di pagamento in criptovaluta è più del doppio di quello delle operazioni effettuate con carte tradizionali

I programmi di carte di pagamento in criptovaluta registrano volumi in dollari più elevati (7%) per le operazioni transfrontaliere rispetto alle carte tradizionali

“Le carte di pagamento in criptovaluta stanno introducendo nel settore dei pagamenti innovazioni rivoluzionarie dimostrando il pieno potenziale dei programmi di pagamento di portata globale” ha affermato Jim McCarthy, presidente di i2c. “Abbiamo assistito a una crescita esponenziale dei conti in criptovaluta nel corso dell’ultimo anno, accompagnata da livelli d’innovazione e coinvolgimento che stanno cambiando il modo stesso in cui i pagamenti e i titolari di carte vengono percepiti.”

Scaricate la versione integrale della relazione qui: Crypto-Backed Cards: Behind the Numbers (Carte di pagamento in criptovaluta: ciò che si cela dietro i numeri)

