Scavolini presenta la nuova campagna pubblicitaria: “Insieme siamo Casa”

Dal 30 gennaio sarà on air la nuova campagna di comunicazione Scavolini che celebra la casa come parte integrante della storia di ogni famiglia. Al centro della narrazione la volontà dell’azienda di rafforzare la strategia e la promessa di marca comunicata con il precedente messaggio “60 Anni insieme”, raccontandone ora la sua naturale evoluzione.

Obiettivo di questa campagna è la celebrazione di un forte valore attribuito alla casa: non più solo un traguardo della propria storia personale ma un punto di partenza per i futuri progetti di vita. Il concept creativo, ispirato alla vita reale, punta ad esprimere una visione più dinamica della casa che resta sì un rifugio, il luogo dove sentirsi al sicuro, ma nel contempo diviene custode degli affetti e delle relazioni.

Con un tono emozionale, lo spot mette in scena un racconto che sottolinea la bellezza di un nuovo rapporto che nasce, cresce e si consolida proprio all’interno della casa, il luogo che accoglierà poi una nuova famiglia. La casa “partecipa” all’evoluzione di questa storia, diventandone parte integrante e condividendo i momenti di vita quotidiana della coppia: così una serie di frame dedicati allo sviluppo di questo rapporto si susseguono nei diversi ambienti, arredati con le collezioni Scavolini, per accompagnare e rafforzare il legame che sta nascendo.

Un percorso narrativo che trova la sua massima espressione nell’affermazione: “Siamo diventati casa insieme e se tornassi indietro ti sceglierei di nuovo” che desidera rafforzare il solido legame con il pubblico, oltre ad affermare il forte e continuo dialogo tra il brand e le persone. Legame che si è concretizzato negli anni in un’offerta che ha portato Scavolini ad essere in primis sinonimo di cucina e autorevole protagonista anche in altri ambienti della casa.

“La forza distintiva del marchio Scavolini risiede nella capacità di saper costruire relazioni durature con le persone che ci scelgono, forza che ci ha portato ad essere la più amata dagli italiani” – commenta Fabiana Scavolini, Amministratore Delegato di Scavolini. “In questo nuovo spot, mettiamo in scena un racconto parallelo che evidenzia l’evoluzione del brand, valorizzando la nostra più recente offerta di un sistema casa integrato, che va dalla cucina, al living, al bagno fino alla cabina armadio. Abbiamo voluto esprimere la nuova percezione del ruolo della casa, che oggi rappresenta sempre più il luogo dove custodire e costruire progetti di vita familiare che permettono di guardare al futuro con serenità.”

La campagna è stata realizzata su progetto dell’Agenzia Bike Communication e pianificata in televisione da FC Media: sarà on air in un primo flight dal 30 gennaio sulle principali emittenti, RAI, Mediaset, SKY, LA7 e Discovery Media. Lo spot, previsto nei formati da 30, 15 e 10 secondi, sarà trasmesso durante i principali eventi televisivi e nelle fasce orarie di maggiore rilevanza. In perfetta sinergia con gli investimenti televisivi, la campagna verrà infine supportata anche da una pianificazione digitale.