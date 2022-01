Dentsu Italia: The Story Lab chiude il 2021 con +35% di ricavi nell’area Branded Entertainment

Sotto la guida dell’Head of Entertainment Bianca Viancini, il team di specialisti della full creative advertainment agency di dentsu italia cresce in fatturato rispetto al 2020, collezionando collaborazioni importanti con Mikado, Birra Messina, M A C Cosmetics, Fonzies e tanti altri



La unit di branded entertainment di The Story Lab guidata da Bianca Viancini, Client Director & Head of Entertainment, e composta da Entertainment Specialist di grande valore come Isaura Costa e Tommaso Fincati, chiude il 2021 con ricavi netti del +35% rispetto al 2020. “Il mondo del branded entertainment continua a crescere, +12% nel 2021 secondo OBE, perché è una leva che risponde perfettamente all’esigenza del consumatore che vuole essere intrattenuto e non interrotto o disturbato” – commenta Bianca Viancini – “Questa chiave di lettura ci permette di raccontare i purpose del brand e i suoi valori con modalità innovative, pop, che catturano l’attenzione e rafforzano la memorabilità. Identificare il giusto sweet spot tra brand, publisher e audience è un lavoro strategico-creativo che richiede allenamento e sensibilità: la forza di The Story Lab risiede proprio nel poter contare su un team di specialisti dell’entertainment che lavorano a quattro mani con strategici, creativi e influencer marketing specialist di agenzia per affinare i messaggi e l’orchestrazione sui canali”. Tanti i progetti gestiti quest’anno, con una predominanza di soluzioni integrate e sinergiche al media: la quinta e la sesta edizione del Grande Fratello Vip perMikado, Salotto Salemi, Birra Messina, Drag Race Italia, Fonzies, Philips, sono solo alcune delle attività di entertainment firmate da The Story Lab quest’anno. MIKADO x Grande Fratello Vip: Grande Fratello Vip edizione n. 5 (in onda su Canale 5, Italia 1, La 5 e Mediaset Extra) in partnership con Brand On Solutions – team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia ’80: da Natale 2020 sino alla finale del 1° Marzo 2021 con 2 momenti dedicati in prime time e copertura settimanale in daytime con alcuni contenuti social sulle properties del programma:

· 209M di tv reach unique viewers (31M in daytime & 178M in prime time);

· Prodotto sempre visibile in prime time;

· Una tlp creata ad hoc all’interno del prime time;

· 2.6M di impression tra clip dedicate sul sito e contenuti social dedicati;

· Una campagna social di Mikado con immagini provenienti dalla casa e creatività ad hoc di richiamo verso il programma;

· 2 attività ad hoc con rilancio in prime time (1 gioco per portare i Mikado alla fine di un percorso a ostacoli e una challenge con protagonista l’iconico Mikado-kiss ripetuto anche in prime time dai 2 opinionisti Pupo e Antonella Elia);

· migliaia di tweets e contenuti social spontanei da parte della community con riferimenti al brand. Salotto Salemi (Mikado):Format digital in 6 puntate settimanali in partnership con Hub4Brand interamente costruito attorno a Giulia Salemi, la vedeva protagonista di una serie di interviste a donne di spicco del mondo dello spettacolo e dei social (tra cui Dayane Mello, Paola Di Benedetto e Veronica Ferraro) che venivano poi truccate da lei stessa. In onda su Mediaset Infinity tra aprile e maggio 2021, è stato un programma co-branded tra Naj Oleari Beauty e Mikado. In pipeline una nuova edizione televisiva nel 2022.

· 11M di impressions tramite contenuti social di Giulia dedicati allo show con visibilità e interazione con Mikado;

· 20M di copertura;

· +1.6M di views su Mediaset Infinity (+57% vs obbiettivo);

· Migliaia di contenuti condivisi e creati spontaneamente dalla community;

· Ogni puntata è entrata in trending topic. Fonzies x Gli Autogol Abbiamo proposto una partnership a lungo termine con i più importanti influencer del calcio italiano (Gli Autogol 3.4M su IG & 2.3 su FB) per creare il match naturale Fonzies & Football. Fonzies è entrato in diversi contenuti social dei creators da giugno ‘20 a maggio ’21, sponsorizzando anche il loro format Twitch in cui commentano puntualmente il campionato di serie A e non solo. Come contenuto principale e finale per Euro 2020 abbiamo creato una canzone “Coro Azzurro” con due celebri cantanti italiani, Arisa e il rapper Ludwig. Nel testo c’è un richiamo a quello che è stato il claim del brand durante la manifestazione e nel videoclip compaiono tre momenti dedicati al brand, insieme ai camei di tante guest star del calcio, come il CT della nazionale Mancini, Luca Toni e il Papu, e del mondo di TikTok come Giulia Salemi. Il brano è stato scelto come inno ufficiale della Nazionale Italiana durante Euro 2020. È diventato naturalmente virale su TikTok, è stato utilizzato come jingle in diversi passaggi televisivi ufficiali della nostra Nazionale, su Rai1 e Studio Aperto. · 33 contenuti social multi-piattaforma con 56M di impressions e + di 30M di views; · 9 mesi di live su Twitch con + di 700k views e 380k unique users; · 1 hit con + di 7M di streams su Spotify e 7.5M di views su Youtube.

Birra Messina – Le Meraviglie Inaspettate della Sicilia Branded Podcast con l’inconfondibile voce di Levante – cantautrice e scrittrice siciliana – alla scoperta delle meraviglie dell’isola viste attraverso i suoi occhi e quelli di nove autoctoni speciali dell’isola. Nove storie come le nove provincie siciliane.Disponibili sulle principali piattaforme di diffusione di podcast, i nove episodi completano la piattaforma strategia “La Sicilia si Sente” ideata da Birra Messina per omaggiare la Sicilia raccontando storie che hanno al centro il talento, la creatività, il coraggio e la resilienza.



M A C x Drag Race Italia Con il supporto di The Story Lab, M·A·C Cosmetics ha scelto di diventare il main sponsor della prima edizione diDrag Race Italia, fenomeno di costume internazionale disponibile dal 19 Novembre su discovery+ e dal 9 gennaio su Real Time. Il programma si sviluppa attorno alla combattuta corsa alla corona di Italia’s First Drag Superstar di otto artiste drag provenienti da tutta Italia. Tra passerelle, shooting, improvvisazioni e divertimento, il cuore del format è il mondo della moda e del make-up: un contenuto d’eccellenza affine ai valori del brand. La sponsorizzazione curata da The StoryLab comprende:

· Personalizzazione della Weerk Room: dalle postazioni a tutta la fornitura make-up;

· Ideazione premio speciale annunciato a ogni apertura di puntata: la vincitrice diventerà M·A·C Ambassador per un anno e lancerà la sua linea esclusiva con il marchio;

·Produzione dei contenuti di social extention girati ad hoc insieme alle protagoniste.



Per noi è una formula di offerta che si sposa perfettamente con il nostro dna make them talk”, aggiunge Jenny Nieri, Client Service Director di The Story Lab “L’integrazione dell’anima di entertainment all’interno dei meccanismi di agenzia ci permette di accompagnare i nostri clienti verso nuove forme di comunicazione e progettualità mantenendo il focus sugli obiettivi, di marca così come di performance. La forza analitica di dentsu, inoltre, ci aiuta a tracciare i risultati di queste attività e di offrire ai nostri clienti un resoconto dettagliato che permette di confrontare costi/benefici di questo genere di progetti rispetto a comunicazioni e media mix standard”. E proprio a ulteriore conferma, The Story Lab, insieme a Vizeum, è stata premiata con un argento agliEffie Awards 2021 proprio per un progetto di branded entertainment, ovvero “Disconnessi On The Road” per Corona-Extra, andato in onda a settembre 2020 su Italia1.