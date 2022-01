Hyundai Transys e Lineapelle lanciano a Milano la mobilità del futuro: innovativa e sostenibile

Hyundai Transys, produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group, ha annunciato che l’azienda lancerà il suo innovativo concept di seduta per la mobilità del futuro a Lineapelle che si terrà dal 22 al 24 febbraio 2022 a Milano.



In occasione di Lineapelle, Hyundai Transys presenterà la sua vision per la mobilità del futuro con un concept CMF (Colori-Materiali-Finiture) per sedute che utilizzano pelle sostenibile e altri materiali rigenerati dagli scarti del processo di concia. Seguendo il tema del “Passaggio alla mobilità rigenerativa”, Hyundai Transys ha lavorato a stretto contatto con concerie e produttori e fornitori coreani.

Dal 22 al 24 febbraio 2022, Hyundai Transys sarà presente all’interno del Padiglione 9 Innovation di Lineapelle ed esporrà progetti di design in pelle upcycled elaborata in modo sostenibile. Le sedute sono state realizzate gli scarti di pelle destinati al settore automobilistico, dove di recente si è intensificato il dibattito sull’uso sostenibile ed etico della pelle.



Prima del suo debutto a Milano, Hyundai ha tenuto il 26 gennaio un evento in anteprima presso il suo quartier generale. Erano presenti Steve Yeo, CEO di Hyundai Transys, e Federico Failla, Ambasciatore italiano in Corea. Anche Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle e General Manager di UNIC – Concerie Italiane, si è collegata all’evento online dall’Italia per ribadire e sottolineare l’importanza el progetto.

“Questa anteprima ci ha offerto l’opportunità di condividere le nostre competenze e le nostre opinioni sugli sforzi di sostenibilità intrapresi ormai da tempo” ha dichiarato Yeo. “Partendo da Lineapelle, Hyundai Transys intende perseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio in tutti i suoi processi di sviluppo prodotto”.

Hyundai Transys sta riducendo al minimo il proprio impatto ambientale contenendo gli sprechi, passando alle energie rinnovabili e sviluppando prodotti ecologici. Il suo nuovo concept CMF è un passo importante verso l’allineamento dell’offerta prodotto con la visione di una mobilità pulita di Hyundai Motor Group e l’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2045.

“In Lineapelle ci impegniamo a promuovere l’uso sostenibile della pelle attraverso l’innovazione tecnologica” ha dichiarato Bacchi. “Grazie a questa collaborazione con Hyundai Transys, vediamo un chiaro percorso futuro sia per il settore del cuoio che per quello della mobilità, in cui design e produzione di alta qualità possono coesistere con approvvigionamento etico e pratiche sostenibili”.

Prima della fiera, Hyundai Transys e Lineapelle pubblicheranno un video teaser sul sito web e sul canale YouTube di Hyundai Transys, nonché sui canali social di Lineapelle. Ulteriori dettagli sulla presentazione di Hyundai Transys e sul nuovo concept di seduta saranno gradualmente rivelati.

Il prototipo presentato a Lineapelle sarà successivamente esposto, da marzo a giugno (in occasione del Salone del Mobile), presso lo Spazio Lineapelle di Milano.