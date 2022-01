Maire Tecnimont si aggiudica un contratto EPC di €1,1 mld da Rosneft per il complesso di Hydrocracking VGO presso la raffineria di Ryazan

Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le proprie controllate Tecnimont S.p.A. e MT Russia LLC hanno firmato un contratto EPC con Rosneft per la realizzazione del complesso di Hydrocracking VGO presso il sito di produzione della Ryazan Refining Company (RORC), 200km a sud-est di Mosca. Il contratto si riferisce all’accordo firmato da Maire Tecnimont e Rosneft e annunciato al mercato il 28 ottobre 2021.

Il valore complessivo del contratto è di circa €1,1 miliardi (IVA russa esclusa). Il progetto è vincolato al perfezionamento del financing, nonché al verificarsi di determinate condizioni, tipiche per questo genere di operazioni. La durata totale del progetto, che è attesa essere in linea con iniziative di questa tipologia, sarà definita e annunciata al mercato al perfezionameno del financing ed al verificarsi di determinate condizioni.

VGO è l’acronimo di “Vacuum Gas Oil” (gasolio sottovuoto) che viene prodotto dall’unità di distillazione sottovuoto presente in una raffineria. RORC, controllata di Rosneft, è una delle più grandi raffinerie russe per volume di raffinazione e produzione.

Lo scope of work del progetto comprende tutte le attività relative all’ingegneria, fornitura di equipment e materiali, costruzione, start-up e commisioning nonché servizi di project finance. Una volta completato, il complesso di Hydrocracking VGO avrà una capacità di 40.000 barili al giorno, al fine di soddisfare le esigenze del mercato locale in linea con i piu alti standard previsti dalla regolamentazione per i carburanti di Classe 5. Il progetto beneficerà di tecnologia ed apparecchiature ad altissima efficienza, con sistema di controllo automatizzato, che ridurranno l’impronta di carbonio dell’impianto.

Una significativa porzione del progetto verrà eseguita da MT Russia nel suo centro di ingegneria di Mosca, dove il Gruppo Maire Tecnimont può contare su più di 200 specialisti attualmente coinvolti nella realizzazione di diversi progetti nella Federazione Russa. Grazie alla solida reputazione quale fornitore di servizi a valore aggiunto per il mercato russo, MT Russia rappresenta pertanto una risorsa strategica all’interno del Gruppo.

Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di iniziare questa strategica collaborazione con un leader internazionale quale Rosneft, supportando la sua visione di sviluppo della catena del valore nella Regione, attraverso iniziative tecnologiche nel downstream. Metteremo a disposizione le nostre migliori competenze ingegneristiche e tecnologiche e la nostra capacità nel gestire la complessità per assicurare la massima efficienza energetica e i più alti standard ambientali. Come parte integrante del nostro DNA, un approccio imprenditoriale e proattivo ci ha permesso di consolidare ulteriormente il nostro solido track record nella Federazione Russa”.