Generali, dimissioni della Prof.ssa Sabrina Pucci dal Consiglio di Amministrazione

Assicurazioni Generali informa che il consigliere di amministrazione Prof.ssa Sabrina Pucci,

consigliere indipendente e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo

e Rischi, ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio per motivi personali.

Il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha dichiarato: “Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Professoressa Pucci per l’importante contributo che ha dato alla Compagnia nei nove anni come consigliere di amministrazione. A nome del Consiglio le auguro ogni successo per il futuro”.