Morto Renato Cecchetto, la storica voce di Shrek

Una notizia che sconvolge il panorama artistico italiano, quella della morte di Renato Cecchetto, attore e doppiatore italiano, dopo un incidente in scooter.

Renato Cecchetto, attore e doppiatore noto per aver recitato in film come Amici Miei – Atto II° e per aver prestato la voce a molti personaggi, come Shrek e ad Hamm nel film Toy Story.

“Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore. Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella e a quanti gli erano vicini. […]” dichiara il Sindaco di Adria, città natale del doppiatore, con un comunicato stampa diffuso questa mattina.

Gli amici e i colleghi si stringono nelle condoglianze alla famiglia.