Il Perù si presenta alla fiera FITUR 2022 come destinazione biosicura, che promette splendide esperienze all’aperto

Sta inoltre promuovendo il turismo d’affari in collaborazione con l’Asociación Española de Agencias de Incentivos [Associazione spagnola delle agenzie di viaggi d’incentivazione].

Secondo quanto riferito dalla Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [Commissione di Promozione del Perù per l’esportazione e il turismo] (PROMPERÚ), il Perù sta partecipando alla 42a edizione della fiera FITUR 2022 proponendosi come destinazione sicura e pronta ad accogliere i viaggiatori internazionali invogliandoli a riscoprire il Paese sudamericano.

In linea con la sua strategia per la promozione e la ripresa del Paese, il Perù è rappresentata da una delegazione di 19 co-espositori che mostrano tutto ciò che il settore turistico peruviano ha da offrire in termini di attrazioni naturali, viaggi all’insegna dell’avventura e patrimonio culturale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.