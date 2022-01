Wine Paris & Vinexpo Paris tornerà a febbraio

L’evento principale del gruppo Vinexposium sarà il primo grande incontro internazionale dell’anno. Molto atteso dagli operatori del settore, dal momento che non ha avuto luogo negli ultimi due anni, Wine Paris & Vinexpo Paris accoglierà nel corso dei 3 giorni 2800 espositori da 32 paesi. La Francia sarà ampiamente rappresentata grazie alla partecipazione dell’insieme delle sue regioni viticole, tutte sostenitrici di questo grande salone d’export, le quali hanno convenuto, con un accordo congiunto, di confermare l’appuntamento nel prossimo mese di febbraio.

Le parti coinvolte puntano dritte all’evento dele mese prossimo a Parigi e lo staff di Vinexposium sta duplicando gli sforzi per rendere Wine Paris & Vinexpo Paris un evento di successo a servizio della ripresa.

«Wine Paris & Vinexpo Paris è rapidamente diventato un momento irrinunciabile che attendiamo con grande impazienza ! Siamo felici che il mese prossimo potremo partecipare a questa grande riunione del vino a Parigi e lo siamo altresì di ritrovare i nostri clienti e di dare impulso alla nostra attività sui mercati esteri» commenta Philippe Guigal, Direttore Generale di E. GUIGAL.

«Siamo estremamente entusiasti all’idea di partecipare tra qualche settimana a Wine Paris & Vinexpo Paris per la prima volta. Da importatori, noi approfitteremo di questi tre giorni per incontrare un buon numero di nostri partner attuali e per trovare nuovi produttori interessati a proporre prodotti adatti al mercato finlandese», commenta Ilkka Lumme, Responsabile Prodotti e Circuiti di Vendita alla Servaali Ltd.

«Dopo 2 anni senza questo salone, diventa imperativo per noi rinnovare i contatti con i nostri produttori e soprattutto organizzare nuovi incontri per inserire tra le nostre referenze nuovi produttori. Per il bene della nostra attività, è giunto il momento di rivedersi ! Le condizioni predisposte per l’accoglienza ci danno sufficienti garanzie sul fatto che l’evento si possa svolgere al meglio pertanto non ho alcun dubbio sulla mia partecipazione a Wine Paris & Vinexpo Paris a metà febbraio» sottolinea Sébastien Clément, Direttore Generale di Tanium Vins et Spiritueux au Québec.

Il protocollo sanitario in vigore sarà applicato con grande rigore al fine di assicurare il buon svolgimento

dell’evento assicurando il comfort e la convivialità attesi da tutti i partecipanti. Quindi, fra le altre misure, un pass sanitario valido“ o un pass vaccinale, secondo le normative in vigore, sarà indispensabile per accedere alla manifestazione, sarà obbligatorio l’uso delle mascherine, si privilegeranno i badge elettronici e verranno disposte misure di pulizia rinforzata su tutti gli spazi durante i tre giorni dell’evento.

Queste condizioni permetteranno a tutti i partecipanti di approfittare della ricchezza dell’edizione 2022 che sarà piena di opportunità, con momenti irrinunciabili e location imperdibili.

Il programma è stato pensato per proporre a tutti i professionisti un’esperienza fisica che massimizzi il tempo trascorso in fiera attraverso numerose masterclass e degustazioni qualitative, interventi di esperti e di personalità di spicco presentati in vari format e spazi tematici che sono già un must : Be Spirit farà onore al comparto degli alcolici e della mixologie, Wine Tech Perspectives offrirà un’immersione nel cuore dell’innovazione e della digitalizzazione del settore e La Nouvelle Vague metterà in luce i giovani vignaioli e i nuovi talenti.

Tutta l’offerta e le infrastrutture della capitale francese sono pronte ad accogliere i partecipanti all’evento. Trasporti, hotel, bar e ristoranti sono aperti e Wine Paris & Vinexpo Paris presenterà presto la sua selezione di bar e ristoranti partner per far si che l’esperienza del Salone possa continuare nei quartieri di Parigi una volta che scenda la notte.

«Wine Paris & Vinexpo Paris sarà il primo incontro importante del calendario del nuovo anno per il settore e noi saremo uniti più che mai per rendere l’evento un momento imporante al servizio di una ripresa forte del nostro dinamismo commerciale sin dal prossimo febbraio» commenta Fabrice Rieu, Presidente di Vinisud.

«Siamo stati particolarmente attenti alle condizioni sanitarie per accogliere tutti i professionisti all’interno di un contesto propizio a numerosi scambi di qualità. E’ essenziale incontrarci e Parigi ci offre una volta ancora condizioni eccellenti per poterci ritrovare !» insiste Jean-Martin Dutour, Presidente di VinoVision.

«A sei settimane dall’apertura del salone, ce la stiamo mettendo tutta per offrire la possibilità di un incontro che tutta il settore ormai attende. Stiamo mobilitando tutte le nostre risorse per invitare importanti importatori internazionali e rendere Wine Paris & Vinexpo Paris un evento formidabile sotto ogni aspetto !» sostiene Rodolphe Lameyse, Direttore Generale di Vinexposium.

Lo staff di Vinexposium è costantemente all’ascolto delle evoluzioni del contesto sanitario e delle direttive del Governo per assicurare la riuscita dell’evento.