Municipia al fianco dei Comuni per migliorare la qualità della vita dei cittadini

Migliorare la qualità della vita nelle città e renderle più efficienti, sicure, sostenibili è la mission che Municipia S.p.A. si pone: la società guidata da Stefano De Capitani, nella foto, fa parte del Gruppo Engineering, principale realtà italiana nel settore della Digital Transformation. Processi che mai come oggi, anche alla luce dei repentini mutamenti causati dalla pandemia Covid19 e dagli obiettivi del PNRR, interessano particolarmente i Comuni italiani: Municipia S.p.A. li affianca e li sostiene nel percorso di trasformazione digitale realizzando, attraverso investimenti privati e assorbimento del rischio operativo, servizi innovativi in numerosi ambiti: dalla mobilità alla sicurezza urbana, dal welfare ai servizi online, dalla gestione dei rifiuti alla gestione delle entrate, passando per l’efficientamento energetico, la valorizzazione della cultura e il rilancio del turismo.

Luoghi ideali dove vivere, lavorare e investire: l’Italia della trasformazione digitale sta prendendo forma anche grazie all’impegno di Municipia S.p.A. e ai numerosi progetti già avviati nel Paese. Nell’ambito dei servizi online a Roma, Milano e Bologna. Sul fronte della Smart Mobility a Napoli, a Pisa con soluzioni integrate per la gestione della mobilità ma anche a Verona, Lucca, Firenze, Monza. Non solo: Municipia S.p.A. lavora anche in Germania con progetti di smart parking. Il “Progetto Sicurezza Città Metropolitana di Milano” guarda invece alla sicurezza stradale e urbana. E ancora progetti di efficientamento energetico in Sicilia, l’implementazione di soluzioni di Digital Waste Management in diverse città e in ambito turistico la valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle città (Virtual Urban Museum). Senza dimenticare i progetti integrati in sviluppo nel Nord Italia e il “Sistema della conoscenza delle imprese”, avviato con il Comune di Bologna per sostenere le imprese del territorio.