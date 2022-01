Volotea annuncia nuovi collegamenti da Cagliari a Nizza e Lille

Volotea annuncia due nuovi collegamenti con la Francia dall’aeroporto di Cagliari. Dal 30 maggio la compagnia low cost collegherà il Sud Sardegna con Nizza e dal 2 giugno con Lille. La prima rotta sarà bisettimanale (lunedì e giovedì), per un totale di 10 mila posti, mentre la seconda sarà operata una volta la settimana, il giovedì, per circa 4.400 posti in vendita.

Questa primavera saliranno così a 21 le destinazioni raggiungibili con Volotea da Cagliari, dove il vettore è attivo da dieci anni e in cui ha portato oltre 1 milione 690 mila passeggeri. ‘ottobre scorso la compagnia si è aggiudicata per 7 mesi il bando della Regione per la continuità territoriale, i collegamenti con oneri di servizi fra i tre scali della Sardegna (Cagliari, Olbia e Alghero), dove ora il vettore ha basi operative, e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate.

“Grazie alle nuove rotte, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Cagliari e visitare le bellezze della regione”, afferma Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Inoltre, sostenendo e rafforzando così l’economia locale”. “In questa fase di ripartenza per il settore del turismo”, osserva David Crognaletti, chief commercial officer di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Elmas, “è fondamentale per Cagliari e per il Sud Sardegna ampliare il network verso il nord e il sud della Francia, uno dei nostri mercati più strategici”.