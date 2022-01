Henkel, Giusi Viani nominata responsabile comunicazione corporate per cluster sud Europa

Grande novità nel mondo della comunicazione. Dazn perde il prezioso talento di Giusi Viani, nella foto. L’ormai ex Vice President PR and Communication del Gruppo è pronta, da lunedì, a sbarcare in Henkel con il ruolo di responsabile comunicazione corporate per cluster sud Europa. Giusi Viani è una grande professionista con un importante bagaglio di esperienza. Dopo la laurea all’università di Pavia, consegue un master in comunicazione d’impresa e marketing all’Accademia di comunicazione. Nel 1995 comincia la sua grande avventura in AIDA Comunicazine. Nel 2000 entra in EGG Comunicazine. Per dieci anni lavorerà anche in Procter & Gamble come PR Agency. Nel 2005 entra in MSL Group e nel 2017 diventerà general manager dell’azienda. Ora è tempo dell’approdo in Henkel. L’azienda opera in tutto il mondo con innovazioni, marchi e tecnologie leader in tre settori: Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care. Henkel opera a livello globale con un portafoglio ben bilanciato e diversificato. Con le sue tre divisioni, la società occupa posizioni di leadership sia nel settore industriale che del largo consumo, grazie a marchi forti, innovazione e tecnologia. Fondata nel 1876, Henkel vanta oltre 140 anni di successi. Le azioni privilegiate di Henkel sono quotate nell’indice azionario tedesco DAX. È un’azienda presente nel DAX-40 con sede a Düsseldorf, Germania. I dipendenti Henkel sono quasi 53.000 in tutto il mondo, di cui circa l’85% lavora fuori dalla Germania. In qualità di leader riconosciuto nella Sostenibilità, Henkel detiene posizioni di vertice in molti ranking e rating internazionali. Nel 2020 Henkel ha registrato un fatturato di 19,3 miliardi di euro ed un profitto operativo di 2,6 miliardi di euro (Depurato da oneri ed entrate straordinarie, e spese di ristrutturazione). Ora Henkel avrà una marcia in più, grazie al luminoso talento di Giusi Viani che porterà ad eccellenti risultati