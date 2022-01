Smartphone foldable, Samsung svela al Ces nuovi prototipi

Gli smartphone dallo schermo pieghevole puntano a diventare il punto di riferimento del mercato nel corso del 2022. La conferma arriva dal Far East, e in particolare dalla Cina, dove i principali marchi di telefonia si danno da fare per promuovere la nuova generazione di dispositivi “foldable”.

Samsung, che ha già lanciato diverse generazioni di smartphone all’interno della sua gamma di dispositivi pieghevoli (le cui performance migliori sono del Galaxy Z Flip 3) ha lasciato trapelare indiscrezioni su quali potrebbero essere le fattezze del prossimo prodotto pieghevole. Il sito LetsGoDigital ha infatti pubblicato il disegno di un dispositivo con tre pannelli che si combinano per formare un unico schermo dalle dimensioni di un tablet. Il meccanismo di piegatura sarebbe a forma di Z, dando così vita a un vero e proprio origami hi-tech.

A settembre, durante la manifestazione iMid 2021, Samsung aveva svelato il prototipo di uno schermo pieghevole in tre parti, denominato Flex In & Out. Dalla documentazione diffusa da LetsGoDigital, si nota che il telefono utilizzerà due cerniere distinte, che dividono l’intera superficie in tre parti uguali, in modo da poter utilizzare lo smartphone in diverse modalità: schermo singolo, doppio, oppure tri-fold. “L’utente avrà un grande display delle dimensioni di un tablet tra le mani in posizione aperta, che consente di lavorare in modo più efficace”, ha spiegato LetsGoDigital. Il dispositivo, da piegato, sarà più spesso di un Fold Z3, e con un peso maggiore, caratteristiche che non incontreranno il favore dell’utente medio.

Samsung dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. Oppo, qualche giorno fa, ha mostrato il Find N, mentre alcune foto online hanno rivelato il design del modello a conchiglia di Huawei, denominato P50 Pocket. Adesso è il turno di Honor, che presenta il Magic V.

Secondo le stime, il mercato degli smartphone crescerà fino a 1,35 miliardi di spedizioni nel 2022, e nuovi fattori di forma e funzionalità, a partire da quelle garantite dalla rete wireless 5G, saranno la chiave per conquistare i clienti. Secondo le analisi di Bloomberg, Apple e i gruppi cinesi Xiaomi, Oppo e Vivo si candidano a essere i principali beneficiari in un mercato che potrebbe aumentare del 5% a circa 520 miliardi di dollari di vendite nel 2022.