Editoria, arriva “La carta per i diritti degli anziani e i doveri della comunità”

Arriva un regalo per i lettori de La mescolanza. Si tratta di un piccolo libro, molto interessante, che potete scaricare gratuitamente. È la “Carta dei diritti degli anziani e i doveri della Comunità” redatta dalla Commissione per la Riforma dell’assistenza alla popolazione anziana in Italia, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia: si intitola “L’età da inventare, la vecchiaia fra memoria ed eternità”. Tutto questo si deve all’instancabile lavoro di Stefano Lucchini, nella foto, che ha voluto pubblicare questo prezioso volumetto. Per Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, “le riflessioni del Consigliere Spirituale della Comunità di Sant’Egidio ci aprono gli occhi per meglio capire e dunque meglio vivere una dimensione diversa che ha aspetti sociali, economici e politici rilevantissimi, ma che lui affronta anche e soprattutto dal punto di vista della persona e del suo scopo finale. Una riflessione per un futuro che deve essere sempre di chi lo sa immaginare”. Il libro potete scaricarlo, cliccando qui.