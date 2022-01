Gémo pronta alla trasformazione aziendale

Gémo, il marchio francese di abbigliamento, calzature e accessori per tutta la famiglia, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software® a supporto della propria trasformazione aziendale. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell’ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per home design, cosmetici, alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale. Fondato nel 1991, il marchio Gémo fa parte del Groupe Eram, creato dalla famiglia Biotteau e fortemente radicato nel territorio di origine del Maine-et-Loire. Xavier Biotteau, Presidente di Groupe Eram e creatore di Gémo, rappresenta la terza generazione della famiglia a gestire l’azienda. In concomitanza con il suo trentesimo anno di attività, Gémo ha lanciato la strategia di gruppo “Prêt-à-Vivre” (Pronto a vivere) nella quale viene riassunta la volontà di semplificare la vita quotidiana delle famiglie offrendo, sotto il medesimo cappello, una vasta gamma di calzature, abbigliamento e accessori di qualità a prezzi accessibili. Con un fatturato di circa 840 milioni di euro, Gémo dispone di una rete di 440 negozi e un team di 4.000 dipendenti. I suoi fornitori si trovano principalmente nel sud-est asiatico, in India e in Cina, e un numero più ristretto è localizzato in Francia e vicino al bacino del Mediterraneo. Nel 2021, Gémo si è classificata al 7° posto nello Human Equipment Market nel segmento tessuti, calzature e accessori. Gémo intende mantenere la propria posizione di leader in questo settore, con l’obiettivo di aprire 100 negozi a livello internazionale entro il 2025 e continuare la propria crescita nell’Africa sub-sahariana. Per realizzare le proprie ambizioni internazionali, espandere la distribuzione omnicanale e sviluppare ulteriormente la collaborazione B2B, Gémo ha lanciato, nel 2019, un’ambiziosa strategia di trasformazione digitale incentrata sull’aggiornamento delle proprie soluzioni tecnologiche. L’adozione di Centric PLM è al centro di questa strategia, che include anche l’implementazione di un sistema ERP (Enterprise Resource Management) integrato. Con Centric PLM Gémo si aspetta di semplificare e accelerare la progettazione dei prodotti, di incrementare il controllo e monitoraggio della qualità e degli audit di fabbrica e di equipaggiare fornitori e uffici operativi. Centric PLM consentirà anche di sostituire un sistema PDM legacy interno. “Nel 2019 siamo partiti con un piano di trasformazione dei principali sistemi di Gémo, che include la gestione delle vendite, la creazione delle collezioni, lo sviluppo del prodotto, la gestione dell’inventario e molto altro ancora”, spiega Joanne Moisan, nella foto, Business Project Manager di Gémo. “Abbiamo investito nella sostituzione di sistemi obsoleti, giunti alla fine del proprio ciclo di vita. A differenza di altre soluzioni, Centric PLM copre uno spettro estremamente ampio di funzionalità, dallo sviluppo del prodotto alla gestione della qualità, alla comunicazione con i fornitori. L’obiettivo è parlare la stessa lingua con i nostri partner e i nostri uffici acquisti, tramite la condivisione della stessa piattaforma “. “Siamo lieti di annunciare che Gémo ha scelto Centric come partner”, dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Gémo è un marchio importantissimo nel settore dell’abbigliamento e delle calzature e noi siamo onorati di supportare la loro trasformazione aziendale con Centric PLM.”