Educazione Finanziaria, i webinar di Poste fanno crescere la consapevolezza degli italiani

Un vero e proprio successo di partecipazione che quest’anno ha portato il totale dei partecipanti a oltre 63mila, in un percorso di 229 eventi svolti, dal 2019, in oltre 4.700 luoghi interessati su tutto il territorio nazionale. Online e gratuiti per tutti i partecipanti, i webinar di educazione finanziaria di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco), hanno l’obiettivo di contribuire a migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

“Mese dell’Educazione Finanziaria”

Nel mese di ottobre, in occasione della partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa istituita e promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, sono stati svolti 8 webinar gratuiti aperti a tutti i cittadini.

Gli iscritti sono stati oltre 5mila

Nel corso dei 6 webinar sul tema dell’”Economia Personale e Familiare”, il team di esperti di Poste Italiane ha analizzato l’attuale contesto di mercato e l’importanza di una corretta educazione finanziaria e la sua utilità nella vita quotidiana, per sé stessi e per i propri familiari. Gli argomenti trattati sono stati anche il corretto rapporto rischio/rendimento, la diversificazione del portafoglio degli investimenti, l’importanza del consulente nella pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale personale e familiare. Nei due webinar svolti sul tema “La Previdenza” sono state invece fornite informazioni ed elementi utili per orientarsi nella gestione del fine lavoro e della longevità in un contesto socio-demografico profondamente mutato rispetto al passato, che tengono conto anche dell’incremento della longevità media. Tramite chat, in tutti gli incontri i partecipanti hanno espresso una volontà di comprendere il momento storico che stiamo attraversando per superare le preoccupazioni dovute anche all’emergenza sanitaria e anche per capire come gestire al meglio i propri risparmi e investirli in maniera corretta. Ulteriori domande hanno riguardato i dubbi e le incertezze del domani, e quindi il tema della protezione dai rischi, e della corretta gestione del proprio futuro previdenziale (a qualsiasi età lavorativa) o dei figli/nipoti.

Le novità sul sito web e le altre iniziative educational

Dal 1° ottobre, è online il nuovo sito web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane, completamente rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche. Nel corso dell’anno Poste Italiane organizza varie iniziative di educazione finanziaria (consultabili su www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi). Le attività di educazione finanziaria di Poste Italiane, si collocano all’interno della più ampia iniziativa Education Finanziaria e Best Practice, che si occupa di tematiche altrettanto importanti per la consapevolezza dei cittadini, quali l’Educazione Digitale e l’Educazione sui Servizi del Recapito.

Poste e il Comitato Edufin

I webinar di educazione finanziaria svolti durante l’intero anno, confermano l’attenzione di Poste nei confronti di tematiche ESG anche attraverso lo svolgimento di iniziative utili ai cittadini per acquisire conoscenze di base, competenze sul proprio ciclo di vita e indicazioni utili per potersi confrontare con i propri consulenti ed amministrare correttamente il proprio risparmio nel tempo. Per tali ragioni, sin dal 2019, Poste Italiane sostiene gli obiettivi del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico.