Hyle Capital Partners investe in Contri Spumanti

Hyle Capital Partners, attraverso il proprio fondo “Finance for Food One”, entra nel capitale di Contri Spumanti.

Contri Spumanti nasce nel 1959 per mano di Luciano Contri, attualmente conta un portafoglio prodotti che va dagli sparkling ai vini fermi e che abbraccia numerosi vitigni, provenienti da Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna ed Abruzzo. A guidare l’azienda ora è Paolo Contri che ha permesso all’impresa di crescere oltre la soglia dei 100 milioni di fatturato, con un Ebitda di 10 milioni.

“Siamo contenti di poter affiancare Paolo Contri in un importante progetto di sviluppo in un mercato nel quale eravamo fortemente motivati a investire e che rappresenta uno dei principali pilastri del Made in Italy – ha detto Matteo Chieregato (nella foto) managing partner di Hyle – Il progetto di sviluppo che abbiamo condiviso con l’imprenditore punta a cogliere i principali trend del settore ed in particolare: la crescita degli sparkling, nel quale l’azienda basa le sue radici e vanta un significativo know-how , la continua crescita del vino italiano nel mondo per il quale Contri Spumanti si distingue per un vastissimo portafoglio prodotti e l’innovazione di prodotto sfruttando la tecnologia all’avanguardia dell’azienda. Nell’ambito della nostra strategia futura saremo anche attenti a cogliere opportunità di crescita per linee esterne con l’obiettivo di aggregare player con un Brand che possa completare la nostra gamma”.

Credem Private Equity ha co-investito con una quota di minoranza. Il team d’investimento di Hyle Capital Partners che si è occupato dell’operazione è formato da Matteo Chieregato, Francesco Zito (Partner) e Andrea Armienti (Analyst).