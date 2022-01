Adam Mosseri mostra le novità di Instagram per il 2022

Sono previste nuove funzionalità per i creatori di contenuti e maggior controllo sulla privacy degli utenti. Questi sono alcuni degli obiettivi che si è posta Instagram per il 2022 e a riferirli è stato Adam Mosseri (nella foto), capo del social network del gruppo Meta.

Il punto principale resta sui video, tipologia di post su cui Instagram ha puntato molto negli ultimi due anni, anche per contrastare le app concorrenti, per esempio TikTok. Mosseri ha annunciato che nel 2022 Instagram porterà la durata delle Stories da 15 a 60 secondi, oltre ad una serie di funzioni provenienti proprio da TikTok, come i commenti nei Reel, mini filmati simili alle storie ma ai quali l’app dedica un menu a sé, e la sintesi vocale del testo per i video.

Mosseri ha spiegato che nei prossimi mesi arriveranno maggiori opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti. E tra i buoni propositi ci sarà anche una migliore gestione della privacy.