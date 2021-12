Notorious Pictures conclude trattativa con operatore broadcast

Accordo per 1,7 milioni di euro

Notorious Pictures, società quotata su Euronext Growth Milan e operativa nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche e nella gestione di sale cinematografiche, ha firmato un accordo con un primario operatore leader di mercato nel settore broadcast per cedere in licenza film per lo sfruttamento pluriennale in modalità Free Tv per un valore totale di circa 1,7 milioni di euro di competenza del biennio 2021-2022.

“Siamo molto contenti di chiudere il 2021 con un accordo molto importante che colloca la nostra società tra i maggiori fornitori di contenuti audiovisivi, in particolare di opere filmiche, per il mercato televisivo sia della TV generalista che per le nuove piattaforme digitali”, ha detto il presidente e CEO Guglielmo Marchetti (nella foto). “La richiesta di contenuti filmici e la loro fruizione continua a crescere esponenzialmente a livello globale – ha aggiunto – La vocazione e il presidio del Gruppo Notorious Pictures di tutte le aree di business legate alla digitalizzazione ci rende particolarmente ottimisti anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo per effetto dell’emergenza sanitaria”.