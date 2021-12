Esposizioni di CHTF 2021

Importanti soluzioni di alta tecnologia

La 23a Fiera cinese dell’Hi-Tech (CHTF) presenta 16 spazi espositivi di eccellenza mondiale che si svolgono sia online che di persona al Convention and Exhibition Center di Shenzhen. Le esposizioni comprendono aree che vanno dalla protezione digitale e ambientale al settore aerospaziale, alle smart city, offrendo un’occasione unica per presentare prodotti e servizi di ispirazione che integrano nuove esigenze del mercato, tendenze di tecnologia futura e sviluppo del settore.

IT Exhibition

La IT Exhibition è la più grande esposizione di prodotti specializzati alla CHTF, con uno spazio espositivo fisico di 30.000 metri quadrati, che evidenzia tecnologie, prodotti e servizi digitali di prossima generazione. Il formato online della IT Exhibition di quest’anno ospita 436 espositori, compresi colossi nazionali e internazionali come Ping An Technology, BOE Technology, Fujifilm e Seagate, che hanno allestito un totale di 835 esposizioni.