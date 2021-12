Webuild: “Costruire attrazioni. A Journey Through Contemporary Infrastructure” il nuovo racconto fotografico dei cantieri del Gruppo nel mondo

Un viaggio fotografico attraverso le immagini delle infrastrutture costruite dal Gruppo Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) in oltre 115 anni di storia. Un balzo dai grattacieli di Panama City ai deserti del Medio Oriente, dalle geometrie estreme di Copenhagen alle pieghe del volto degli operai nei cantieri dell’Italia. È questo il viaggio di “Building Sights. A Journey through contemporary infrastructure” , il libro pubblicato dal Gruppo Webuild edito da Rizzoli che raccoglie gli scatti del fotografo Edoardo Montaina.

«L’infrastruttura – spiega Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild nell’introduzione del libro dal titolo “Frontiere” – è essenziale per lo sviluppo socioeconomico. La stessa etimologia di questa parola ci fa subito pensare al nostro vivere comune, alle grandi opere che permettere alle persone di cambiare le loro vite, che cambiano il destino di intere comunità, e gli danno uno strumento per andare oltre le loro frontiere».

Nel libro fotografico di Edoardo Montaina , disponibile anche in edizione digitale , gli scatti raccontano la frontiera dei cantieri, quel luogo dove la grande opera nasce e dove l’uomo incontra la natura. Un accesso privilegiato ai “lavori in corso” del Gruppo Webuild, in grado di raccontare l’innovazione, la forza e la bellezza racchiuse in ogni impresa ingegneristica affrontata.

Volti, geometrie, città, natura, visioni, velocità, lavoro, sono momenti e luoghi che rivivono nelle foto dell’autore, che ha iniziato la sua carriera nel 1985 e negli anni ha realizzato diverse mostre nel mondo.

Il libro racconta i grandi cantieri del Gruppo Webuild nel mondo, strumento per raccontare l’evoluzione della società attraverso una esperienza fatta di oltre 80.000km di strade e autostrade, quasi 14.000km di ferrovie e metro, oltre 2.300 km di tunnel, quasi 1.000 km di ponti e 313 dighe ed impianti idroelettrici.