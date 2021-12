Samsung SDI lancia il marchio di batterie PRiMX

La migliore esperienza con batterie di altissima qualità. Nasce PRiMX, un marchio di batterie pensato per veicolare l’identità peculiare di Samsung SDI. Marchio sviluppato all’insegna di tre concetti chiave: qualità, prestazioni e vantaggi. Microsito e video introduttivo a disposizione del pubblico

Samsung SDI (KRX:006400) ha reso noto il 29 di questo mese di avere lanciato il proprio marchio di batterie PRiMX (da pronunciarsi Praimax). Samsung SDI intende promuovere in ambito tecnologico la strategia del “super gap” attraverso il lancio di un marchio concepito per esprimere l’identità aziendale.

PRiMX è l’acronimo dell’espressione inglese “Prime Battery for Maximum Experience” (batterie di qualità per un’esperienza senza pari). Il marchio è stato sviluppato all’insegna di tre concetti chiave: ‘qualità assoluta’, ‘prestazioni eccezionali’ e ‘vantaggi comprovati’.

‘Qualità assoluta’, il primo concetto chiave vuole essere espressione della massima sicurezza e affidabilità delle batterie.