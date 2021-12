140 miliardi di app scaricate nel 2021

Spese sugli store in aumento del 20%

Nel 2021 la spesa complessiva negli store per app arriverà a quota 135 miliardi di dollari. A dirlo sono i dati del sito AppAnnie che segnala un aumento del 20%, rispetto ai 112 miliardi spesi nel 2020.

Le app scaricate nel 2021 risultano essere 140 miliardi, 10 miliardi in più rispetto al 2020 e circa 20 miliardi in più rispetto al 2019, in crescita quindi dell’8% anno su anno.

L’India è al primo posto per il numero di download (20%), seguita subito dopo dagli Usa (9%). Le app di gioco sono state quelle più scaricate, incidendo per l’60% sul ricavo fatto da Apple nel suo store e per l’80% per Android.

Un peso importante lo hanno avuto anche le app di entertainment o social. Secondo gli esperti nel 2022 questa fascia aumenterà la propria importanza arrivando da sola a valere 12 miliardi di dollari, il doppio rispetto al 2020.