La fiera CHTF 2021 apre i battenti questo mese

Punta i riflettori sulle ultime novità nel mondo hi-tech

La 23aedizione della China Hi-Tech Fair (CHTF 2021) si svolgerà dal 27 al 29 dicembre 2021 presso il Shenzhen Convention and Exhibition Center e presso il Shenzhen World Convention & Exhibition Center, mentre l’evento virtuale durerà cinque giorni, dal 27 al 31 dicembre. La CHTF è l’appuntamento tecnologico più importante, efficace e influente di tutta la Cina, oltre a essere una piattaforma per la cooperazione e gli scambi internazionali in ambito economico e tecnologico.

Con il tema “Progresso nello sviluppo della qualità e costruzione di un nuovo modello di sviluppo”, la fiera CHTF 2021 presenterà esposizioni, conferenze ed eventi di networking imprenditoriale.