Fcp-Assointernet: crescita del 15% di ricavi pubblicitari

Andamento positivo costante negli ultimi undici mesi

Anche novembre si conferma un mese positivo per gli investimenti pubblicitari. Secondo la società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet, l’ultimo mese ha registrato una crescita del 5,6% che si somma al conseguimento di un significativo incremento (+19,6%) nel periodo gennaio-novembre 2021. Le analisi in termini di device sottolineano a novembre 2021 un’ascesa piuttosto equilibrata di entrambi i comparti analizzati, con la voce “Desktop/Tablet” al +5,6% e quella inerente agli smartphone al +5,7%. Nel dettaglio è rilevante l’incremento della fruizione dei contenuti pubblicitari attraverso “App” (+25,2%) che si conferma prevalente rispetto alla crescita della modalità “Browsing” (+4,5%).

L’analisi dei settori merceologici conferma un novembre in linea con il mese di ottobre, con il buon andamento di diversi comparti, fra i quali ci sono Abbigliamento, Abitazione e Servizi Professionali. Anche nel periodo cumulato gennaio-ottobre 2021 si è registrata una crescita di tali settori, a quali va aggiunto un settore particolarmente dinamico nell’anno come la distribuzione.

“Con una crescita molto vicina al 20%” – spiega il Presidente Fcp-Assointernet Giorgio Galantis – “i fatturati del periodo gennaio-novembre sanciscono la dinamicità del comparto e la solidità del trend, che a partire dal mese di marzo ha evidenziato una forte continuità di andamento. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, i dati assumono un valore ancora più significativo se li valutiamo in riferimento all’anno 2019 – periodo non influenzato dall’emergenza epidemiologica del 2020 – rispetto al quale si evidenzia un ragguardevole +15% di crescita”.