Gruppo Prismi: dall’unione con Wellnet nasce la nuova H2H

H2H e Wellnet, entrambe aziende controllate dal Gruppo Prismi, si uniscono. La nuova realtà è attiva nel mercato dei servizi digitali, di marketing e comunicazione, e lavorerà ora sul mercato con il marchio H2H. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo Prismi, quotato sul mercato EGM di Borsa Italiana, concluso a partire dallo scorso luglio. Il nuovo Gruppo Prismi è nato dall’accordo tra la modenese Prismi e da Mag14, la società di Paolo Romiti (nella foto) capo dell’agenzia H2H.

Prismi, che aveva il 99% di Wellnet, e attualmente controlla il 100% di H2H e dell’agenzia Voodoo (già partecipata da H2H), mentre Mag14 è l’azionista di maggioranza relativa della nuova Prismi con una quota del 24%. L’integrazione tra H2H e Wellnet, dice la nota stampa, è stata attuata per offrire un know how sofisticato ed innovativo che fonde le competenze d’origine delle due società. Wellnet è una web agency tech esperta in soluzioni di marketing tecnologico e lavora per grandi e medie imprese, mentre H2H è l’agenzia di comunicazione omnichannel, specializzata nell’offrire soluzioni di comunicazione per il mondo enterprise. Insieme le due aziende creano una nuova offerta che unisce capacità consulenziali, organizzative e produttive di alto profilo. Oltre ai servizi di comunicazione e marketing già presenti nel portafoglio delle due agenzie, l’intesa ha l’obiettivo di sviluppare anche nuovi prodotti e servizi dedicati al mondo dell’intelligenza artificiale, del 3D e del gaming.

“La sfida che ci siamo posti con la nuova H2H è quella di essere un player significativo dell’accelerazione tecnologica vista come abilitatore di aspetti creativi”, spiega Paolo Romiti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Prismi. “Vogliamo creare valore diffuso in un momento storico di grandi mutamenti, sostenendo con i nostri prodotti e servizi il percorso di digitalizzazione del Paese che oggi è sempre più necessario”.