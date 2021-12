Agenzia Nova, Lamberto Dolci è il nuovo responsabile delle relazioni esterne

Grande novità nel mondo della comunicazione. Lamberto Dolci è il nuovo responsabile relazioni esterne di “Agenzia Nova“. Il manager di Foligno, classe 1960, ha sempre lavorato nel marketing e nel posizionamento di grandi marchi e aziende, è autorevole ed influente. Un vasto curriculum che lo vede protagonista in Perugina, Ariston e Indesit con Vittorio Merloni, poi in Poste Italiane e in Eni dove, dal 2006 al 2016, ha avviato il lavoro di riposizionamento di marca. Negli ultimi anni si è dedicato anche a docenze e consulenze. Alla Luiss Business School ricopre il ruolo di professore aggiunto, occupandosi di macro tendenze dell’energia ed innovazione tecnologica digitale. “L’attività dei prossimi anni ad ‘Agenzia Nova‘ diventa per me centrale” ha commentato Dolci. “Nel corso del tempo ho potuto apprezzare da vicino la professionalità e l’attaccamento agli interessi nazionali di Nova, la considero un piccolo ma grande strumento a favore della nazione perché si apre al mondo ma ne dà una visione cosciente, che diffonde orgoglio”.