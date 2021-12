Il primo sms della storia vale 107.000 euro

Venduto all’asta a Neuilly-sur-Seine

Il primo messaggio della storia è stato venduto per il valore di 107.000 euro. È finito all’asta a Neuilly-sur-Seine, un sobborgo ultra-chic di Parigi noto anche per essere il comune più ricco di Francia.

Il messaggio è stato ceduto tramite la tecnologia NFT (non-fungible token), ovvero un certificato di autenticità e proprietà digitale.

Il prezzo iniziale era di 100.000 euro e conteneva parole di buon augurio: ‘Merry Christmas’, ‘Buon Natale’, per un totale di 15 lettere. Venne inviato alle 18:09 del 3 dicembre 1992 attraverso un computer sul telefono di Richard Jarvis, all’epoca impiegato di Vodafone, per fare un esperimento. Per renderlo concreto all’acquirente è stata consegnata una cornice digitale con il certificato, anche perché in Francia non sono permesse le vendite all’asta di beni strettamente immateriali.