Il calciatore Kylian Mbappé arruolato da Dior

Legame sempre più forte tra Dior e il mondo dello sport, dimostrato dall’ultima scelta della maison di ingaggiare il calciatore Kylian Mbappé come suo testimonial per l’abbigliamento maschile e il profumo Sauvage. L’attaccante del Paris Saint-Germain è anche uno dei più noti giocatori della nazionale francese, con cui ha vinto la coppa del mondo nel 2018. “La sua impressionante carriera – si legge nella nota di Dior – lo vede, nello stesso anno, designato miglior giovane dalla Fifa“. Il mese scorso, Mbappé ha segnato quattro gol con la nazionale francese in una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022, prima quadripletta in una partita del team francese dal 1958.



“La maison Dior è particolarmente felice di dare il benvenuto a Kylian Mbappé, con cui condivide gli stessi valori di standard esigenti e di generosità”, ha precisato Dior in un comunicato. Come detto in apertura, il calciatore presterà la propria immagine alle creazioni di Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo Dior, e alla fragranza Sauvage. Per quest’ultima, la scelta di uno sportivo rappresenta un cambiamento dopo le campagne con gli attori Johnny Depp e Robert Pattinson.