Mondadori – De Agostini Scuola: acquisizione completata

È stata finalizzata l’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola da parte di Mondadori, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan. Il prezzo provvisorio corrisposto per l’acquisizione è pari a 135,7 milioni di euro, definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di euro al netto della posizione finanziaria netta normalizzata media dell’esercizio 2020: il prezzo definitivo verrà determinato sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dell’esercizio 2021. L’Enterprise Value concordato equivale a 7,4 volte l’EBITDA reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020. Il corrispettivo è stato regolato per cassa tramite utilizzo di parte della linea di credito dedicata alle acquisizioni, definita nell’ambito del contratto di finanziamento sottoscritto lo scorso 12 maggio, e di liquidità disponibile.

Considerando gli impatti finanziari dell’operazione, la PFN consolidata 2021 ante IFRS16 del Gruppo Mondadori – per la quale, in occasione dell’approvazione dei risultati al 30 settembre 2021, era stata comunicata una guidance, ante acquisizione, positiva di circa 35 milioni di euro – è attesa a circa -100 milioni di euro. Il contratto era stato sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 12 luglio, mentre l’8 novembre era arrivata l’autorizzazione da parte dell’autorità Antitrust. Con questa operazione, Mondadori consolida la propria presenza nel settore dell’education: De Agostini Scuola si affiancherà, con la nuova denominazione di D Scuola, a Mondadori Education e a Rizzoli Education, portando la market share complessiva pro-forma 2021 al 32,9%.