Emendamento governo: dall’Irpef al bonus tv

Taglio Irpef e Irap, rifinanziamento, con 68 milioni, bonus tv. Sono questi alcuni dei punti toccati dal governo presentati in commissione al Senato, un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, inclusa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette.

Le famiglie avranno modo di rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. A dirlo è l’emendamento del governo alla manovra.

In caso di inadempienza dei clienti domestici, si legge nel documento, le imprese dovranno offrire un piano di rateizzazione senza interessi. L’Arera dovrà quindi stabilire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese per contemperare le rate e le modalità di restituzione delle imprese stesse per permettere il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell’anticipazione entro il 2022 e della restante parte entro il 2023.

Inoltre, ci sono altre novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove regole ‘salva-comuni’. Tra i temi affrontati dal governo anche il Giubileo, c’è la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell’infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi avvenuti la scorsa estate. È anche stato istituito un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto.

In arrivo un fondo da 150 milioni nel 2022 per supportare “gli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza Covid”. Il fondo è stato fatto presso il ministero dello Sviluppo economico. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra i ministeri dello Sviluppo, della Cultura, del Turismo e dell’Economia stabiliscono le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse “nel rispetto delle norme Ue sugli aiuti di Stato” connessi all’emergenza Covid.