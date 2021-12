Sequi, Conferenza Ambasciatori momento per rafforzare diplomazia

“Questa Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici”, in agenda al ministero degli Esteri il 20 e 21 dicembre, “sarà un’occasione di condivisione di idee e scambio di esperienze e individuazione di best practices sperimentate negli uffici. Sarà anche l’occasione per ascoltare dalle voci della politica delle indicazioni su cosa il Paese si aspetta da noi. E’ un momento di affinamento di quella che in inglese si definisce ‘corporate culture’, la cultura organizzativa di un’istituzione. Michael Jordan diceva che per vincere una partita ci vuole il talento, per vincere il campionato ci vuole un gioco di squadra: noi vogliamo vincere entrambe le cose, ma soprattutto il campionato”. Lo ha detto l’Ambasciatore Ettore Sequi, Segretario generale della Farnesina, in un Forum ANSA.

