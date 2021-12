TIM, Gubitosi si è dimesso da consigliere

L’ex amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nella foto, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere. Gubitosi non ha partecipato alla riunione odierna del board. Con le dimissioni di Luigi Gubitosi dalla carica di consigliere di Tim si spiana la strada per l’ingresso nel board del nuovo direttore generale della società, Pietro Labriola, e della sua nomina ad amministratore delegato della compagnia. Il passaggio è difficile che avvenga però già nel cda odierno ed è più probabile che accada nel prossimo consiglio di amministrazione. Gubitosi ha trovato così un accordo con Tim. Non ci sarà un super buonuscita così come indicato da alcune indiscrezioni della carta stampata.