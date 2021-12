Dipendenti No Vax: Google pronta al licenziamento

I dipendenti che non intendono vaccinarsi e seguire le regole contro il Covid-19 saranno licenziati da Google, la famosa azienda di Mountain View, in California.

Secondo le fonti risultate dalla Cnbc, i dipendenti hanno avuto tempo fino al 3 dicembre per vaccinarsi e ottenere la documentazione relativa che ne dimostri le prove o per richiedere un’esenzione medica, o anche religiosa.

Dopo questa data Google ha affermato che quei dipendenti non disposti a vaccinarsi saranno prima messi in “congedo amministrativo retribuito” per 30 giorni, seguito da “congedo personale non retribuito” fino a sei mesi, e in seguito al licenziamento.

L’azienda ha spiegato di avere intenzione di aiutare i dipendenti che vogliono e possono vaccinarsi, ma il ritorno alla normalità e le strette regole da seguire impongono all’azienda di rendere obbligatorie le vaccinazioni, pena il licenziamento.