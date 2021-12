Gold Art Ceramica, da Intesa Sanpaolo 5 mln per finanziare progetti di crescita sostenibile

La crescita sostenibile al centro del progetto di crescita della Gold Art Ceramica spa – nota con il marchio EnergieKer con il quale si identificano al grande pubblico i suoi prodotti – finanziato da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) con 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di SACE. Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. L’operazione nasce dalla volontà dell’azienda, eccellenza nel mercato dell’industria ceramica, di dotarsi di nuove linee di produzione, con un innalzamento del livello tecnologico e un conseguente miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi.

EnergieKer nasce nel 1986 a Pavullo nel Frignano (Modena) per opera di una storica azienda familiare che decide di promuovere e dare un’identità a tutti i suoi prodotti attraverso l’istituzione di un marchio che oggi è riconosciuto a livello internazionale nel mercato dell’industria ceramica.

Ad oggi l’azienda vanta una produzione di 11 milioni di metri quadri divisi in pavimenti e rivestimenti per interni, grandi lastre e pavimenti per ambienti esterni spessorati.

Grazie ad un lungo processo di studio, ricerca e investimenti tecnologici oggi EnergieKer si posiziona come marchio di alta gamma nel panorama dell’industria ceramica. Da oltre 30 anni, infatti, tutta l’azienda lavora costantemente per migliorare e migliorarsi.

Recentemente l’azienda ha deciso di dotarsi di una nuova linea produttiva completamente dedicata ai grandi formati, finalizzata a produrre una sempre più ampia gamma di lastre, ultima tendenza nel panorama dell’architettura moderna. Al fine di raggiungere un ciclo produttivo completo e un costante controllo della qualità, EnergieKer ha investito su un sistema di cogenerazione e in un grande impianto fotovoltaico per la produzione combinata e simultanea di energia elettrica e di un atomizzatore di ultima generazione, contestualmente alla realizzazione di un nuovo impianto di macinazione e preparazione degli impasti.

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al raggiungimento dei KPI, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano, come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” di luglio 2020 (76/2020). La società guidata da Pierfrancesco Latini, infatti, può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Dall’entrata in vigore del Decreto è stato istituito un team di specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di SACE.

Riccardo Monti, Vicepresidente Gold Art Ceramica: “Per la nostra azienda è molto stimolante essere affiancati da Intesa Sanpaolo nel complesso percorso delineato dalla transizione ecologica. Assicuriamo tutto il nostro impegno, all’interno di un contesto di fattibilità”.

Cristina Balbo, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “L’operazione con la Gold Art Ceramica conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d’impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. Elementi che, in questa fase di profonda e rapida transizione ecologica e tecnologica, rappresentano un segno della sensibilità delle nostre imprese nonché un asset fondamentale per una crescita strutturale e duratura. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica per supportare la transizione sostenibile, e una ampia gamma di servizi di consulenza specialistica”.

Marco Mercurio, Responsabile Mid Corporate Centro-Nord di SACE: “Siamo orgogliosi di supportare una realtà come Gold Art Ceramica, eccellenza italiana del settore ceramico che ha scelto di investire nel miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei propri processi produttivi. Con questa operazione, SACE conferma il suo impegno come attuatore del Green New Deal sul territorio nazionale a sostegno dei piani di crescita delle imprese che vogliono diventare più competitive in Italia e nel mondo e più green.”