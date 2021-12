Creativity Day all’Expo Dubai, da Cinecittà a Il Volo

Giornata Made in Italy tra arte, musica, moda, e cultura

L’Italian Creativity Day, una giornata all’insegna del Made in Italy all’Expo Dubai, per portare nel mondo quello che siamo e il motivo per cui il mondo ci ama.

La giornata è programmata per l’11 dicembre nel padiglione italiano all’Expo di Dubai, e sarà un viaggio tra proiezioni e presentazioni fisiche e virtuali, con filmati provenienti dal cinema italiano, mostre fotografiche e nuove emozioni che portano la firma Made in Italy.

Fra i testimonial spiccano Dolce & Gabbana, Bulgari e Mapei, e a concludere la giornata il concerto de Il Volo, nel quale i tre cantanti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ripercorreranno la loro carriera portando sul palco il meglio del loro repertorio, e anche qualche sorpresa per il pubblico.

L’apertura del concerto sarà nelle mani della chitarrista Carlotta Dalia e dal violinista Giuseppe Gibboni, ed entrambi si dichiarano molto felici di suonare all’Expo, considerandosi rappresentanti dei giovani italiani che studiano e si applicano nella musica classica italiana.

Importanti i contributi dei pilastri della moda italiana, che tramite la creatività dei tessuti racconteranno a tutto il mondo l’italianità dell’abbigliamento.

Importante è la mostra “The art of craft, un dialogo tra gioielleria e moda, con 21 gioielli abbinati ad abiti di altrettanti brand, per far vedere in veste diversa come la nostra expertise rappresenti un patrimonio per tutti”.