Lazio, al Fantastico Castello di Babbo Natale il 12 dicembre con il Festival “Dona In…Canto” il tradizionale appuntamento con la musica natalizia

La magia del Natale e le sue canzoni. Domenica il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza ospita il festival canoro “Dona In…Canto”, realizzato in collaborazione con Federcori Lazio diretta da Luigi Ferrante, con lo scopo di far ascoltare i brani più conosciuti ed amati al mondo. A fare gli onori di casa ai cori “102 bimbi”, diretto da Paula Gallardo, “Fa Diesis” e “Coro Novo”, sarà proprio Santa Claus, deciso a coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel suo villaggio incantato.L’intento di Santa Claus, infatti, è sempre quello di dispensare meraviglia e stupore insieme agli elfi e alle fate presenti nel suo castello, attraverso spettacoli, racconti e musiche tradizionali per donare un sorriso e scaldare i cuori. I piccoli ospiti del parco saranno invitati a scrivere delle letterine da mettere sotto l’albero con la promessa di una buona azione da compiere non solo in questo mese festivo, ma all’insegna dello spirito del Natale. Dal canto suo il supereroe del Natale, con la proverbiale aria rassicurante, il tradizionale vestito rosso e la barba bianca, si prepara a dare il buon esempio aprendo gratuitamente le porte del suo castello ai bambini di alcune case famiglia.